ينظم البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات غداً في محافظة الطائف, ورشة عمل بعنوان “سوق عكاظ وجهة رئيسية لصناعة المعارض والمؤتمرات”، ضمن سياسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى إشراك جميع أطياف المجتمع في وضع الأفكار والرؤى للخروج بموسم ناجح لمهرجان سوق عكاظ في دورته الـ 11 .
وتهدف الورشة التي يشارك فيها المهتمين من الشركات والأفراد بصناعة المعارض والمؤتمرات, إلى إبراز مقومات سوق عكاظ كوجهة لإقامة فعاليات الأعمال، وكذلك دراسة الفرص والتحديات لإيجاد فعاليات الأعمال والمعارض والمؤتمرات، ومن المتوقع أن يضع الحضور برنامجاً محفزاً للمستثمرين لإقامة فعاليات أعمال في سوق عكاظ إلى جانب وضع تصور أولي لبرنامج فعاليات أعمال السوق لعامي 2017 و 2018.
وتعد الورشة، السادسة التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, حيث كانت الورشة الأولى مع الأدباء والمثقفين، والثانية مع الأكاديميين ورجالات التعليم، والثالثة مع اقتصادية، والرابعة مع المخرجين ومنظمي الفعاليات وسيتلوها ورش خاصة بالشؤون الهندسية ومرئيات المجتمع المحلي، والخامسة مع الإعلاميين .
ويشكل مهرجان سوق عكاظ, أحد أهم الفعاليات التي تشرف عليها الهيئة لما له من أهمية ليس في منطقة مكة المكرمة والمملكة فحسب بل في العالم العربي، وذلك على خلفية الأثر والمكانة التاريخية والحضارية لسوق “عكاظ” .
وتحظى ورش العمل والمشاركين فيها ونتائجها, بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بغية الاستنارة بأفكار أفراد المجتمع وتحويل أفكارهم إلى خطط عمل تخدم السوق كفعالية تهم الوطن .
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سوق عكاظ وجهة رئيسية للمعارض والمؤتمرات” ورشة عمل بالطائف غداً
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
ينظم البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات غداً في محافظة الطائف, ورشة عمل بعنوان “سوق عكاظ وجهة رئيسية لصناعة المعارض والمؤتمرات”، ضمن سياسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى إشراك جميع أطياف المجتمع في وضع الأفكار والرؤى للخروج بموسم ناجح لمهرجان سوق عكاظ في دورته الـ 11 .
ينظم البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات غداً في محافظة الطائف, ورشة عمل بعنوان “سوق عكاظ وجهة رئيسية لصناعة المعارض والمؤتمرات”، ضمن سياسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى إشراك جميع أطياف المجتمع في وضع الأفكار والرؤى للخروج بموسم ناجح لمهرجان سوق عكاظ في دورته الـ 11 .
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