نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التربية الخاصة ومساندة من إدارة التدريب والابتعاث برنامج ممارس التربية الخاصة في مركز أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد للتوحد ولمدة ٣ أيام.
نفذته قائدة مركز التوحد نجلاء بنت ناصر الغامدي. حيث استهدف البرنامج مشرفات وقائدة ووكيلات ومعلمات برامج التربية الخاصة البالغ حضورهن ٢١ تربوية وذلك بهدف التعرف على مشروع التعليم الشامل.
وقد جرى خلال البرنامج طرح المفاهيم والأسس التي ترتكز عليها التربية الخاصة في المملكة عقبها تم شرح اللوائح والأنظمة التربوية المتعلقة بذوي الإعاقة أما بالجلسة الثالثة تم إيضاح المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تلاها في الجلسة الرابعة مناقشة مفهوم التربية الخاصة والفئات الخاصة والمعايير المهنية لمعلمي التربية الخاصة، الدمج.