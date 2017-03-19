أحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة بالمتقاعدين من رجال التربية والتعليم في العامين الماضيين برعاية مدير عام التعليم بالباحة ، وبحضور مدير عام شؤن المعلمين ومدير الاشراف التربوي بالوزارة وذلك مساء الاربعاء الماضي ١٤٣٨/٦/١٦هـ.
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أحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة بالمتقاعدين من رجال التربية والتعليم في العامين الماضيين برعاية مدير عام التعليم بالباحة ، وبحضور مدير عام شؤن المعلمين ومدير الاشراف التربوي بالوزارة وذلك مساء الاربعاء الماضي ١٤٣٨/٦/١٦هـ.
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