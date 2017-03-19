تتنافس أكثر من 450 طالبة يمثلن 155 مدرسة في تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي على مستوى الإدارة وذلك في تظاهرة ثقافية كبيرة يشهدها مسرح إدارة تعليم الطائف للبنات بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نائبة رئيس اللجنة المركزية لتحدي القراءة مها الزايدي.
وبلغت عدد المدارس المشاركة والمسجلة من تعليم الطائف في التحدي 490 مدرسة بمشاركة أكثر من 4000 طالبة ، فيما تتنافس في تصفيات المرحلة الثانية للمشروع – والتي تستمر 4 أيام – أكثر من 450 طالبة من جميع المراحل الدراسية يمثلن 155 مدرسة ، ويشارك في لجان التحكيم أكثر من 20 محكّمة .
وشهد المشروع العديد من المراحل بدءًا من المشاركة والتسجيل ثم التدريب لتختتم مرحلة التصفيات على مستوى المدرسة بترشيح عددٍ من الطالبات للتأهل إلى التصفيات على مستوى إدارة التعليم ، ثم على مستوى الوطن ، وصولاً إلى التصفيات النهائية والتي تعقد في دبي .
يذكر أن مشروع تحدي القراءة العربي هو أكبر مشروع أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي بهدف تشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي .
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مشروع تحدي القراءة العربي ينطلق في تعليم الطائف
صحيفة التعليم الإلكترونية : عبدالرحمن الزهراني - الطائف
تتنافس أكثر من 450 طالبة يمثلن 155 مدرسة في تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي على مستوى الإدارة وذلك في تظاهرة ثقافية كبيرة يشهدها مسرح إدارة تعليم الطائف للبنات بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نائبة رئيس اللجنة المركزية لتحدي القراءة مها الزايدي.
تتنافس أكثر من 450 طالبة يمثلن 155 مدرسة في تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي على مستوى الإدارة وذلك في تظاهرة ثقافية كبيرة يشهدها مسرح إدارة تعليم الطائف للبنات بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نائبة رئيس اللجنة المركزية لتحدي القراءة مها الزايدي.
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