أقامت الثانوية الثانية والمتوسطة الرابعة الملتقى المسائي التربوي بمحافظة الرس تحت عنوان (من أجل أجيالنا نلتقي) ، والذي يأتي في سياق ترسيخ دعائم الشراكة والارتباط المباشر بين المدرسة والأسرة والمجتمع للإسهام في رفع قيمة التعليم ومستوى أداء النظام التعليمي وتحسين مردود العملية التعليمية ، على اعتبار أن للمدرسة دورا كبيرا في بناء شخصية الطالب واكتسابه للمعارف والمهارات اللازمة ليكون مواطناً صالحاً مساهماً في بناء مجتمعه، جاء ذلك خلال كلمة ألقتها قائدة المدرسة الأستاذة :رقية بنت صالح العبيشي في افتتاح هذا الملتقى. تلا ذلك دورة ألقتها د. ندى بنت راشد الحوشاني بعنوان ( أسرار البنات ) لتدريب الأمهات وإطلاعهن على أبرز الأساليب وأفضل السبل التربوية في التعامل مع المراهقات، ومعالجة المشاكل الصحية في الأسرة. وقد تميز اللقاء بحضور لافت من جانب الأمهات وعدد من المشرفات التربوية في إدارة التعليم، كما تم السحب على جوائز مقدمة من رعاة الحفل تحفيزا على حضور مثل هذه الملتقيات.
ثم اختتم اللقاء بجولة تعريفية للحاضرات في أرجاء معرض (إنجازاتنا)، الذي يقام على هامش الملتقى, وهو معرض خاص بإنجازات ونشاطات المدرسة قام على إعداده فريق متكامل من منسوبات المدرسة.
من جانبها شكرت قائدة المدرسة العبيشي كل من وقف خلف نجاح هذا الملتقى الذي يهدف إلى أن يكون أحد العوامل المساهمة في عملية إصلاح النشئ وتقريب العلاقة بين الأطراف الثلاثة (المجتمع والأسرة والمدرسة), فضلاً عن كونه مطلباً مهماً لمواجهة التحديات التربوية, في ظل التطورات العلمية والتقنية الراهنة .
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الملتقى المسائي الأول (من أجل أجيالنا نلتقي) في الثانوية الثانية والمتوسطة الرابعة بالرس
صحيفة التعليم الإلكترونية : القصيم - راضي الزويد
أقامت الثانوية الثانية والمتوسطة الرابعة الملتقى المسائي التربوي بمحافظة الرس تحت عنوان (من أجل أجيالنا نلتقي) ، والذي يأتي في سياق ترسيخ دعائم الشراكة والارتباط المباشر بين المدرسة والأسرة والمجتمع للإسهام في رفع قيمة التعليم ومستوى أداء النظام التعليمي وتحسين مردود العملية التعليمية ، على اعتبار أن للمدرسة دورا كبيرا في بناء شخصية الطالب واكتسابه للمعارف والمهارات اللازمة ليكون مواطناً صالحاً مساهماً في بناء مجتمعه، جاء ذلك خلال كلمة ألقتها قائدة المدرسة الأستاذة :رقية بنت صالح العبيشي في افتتاح هذا الملتقى. تلا ذلك دورة ألقتها د. ندى بنت راشد الحوشاني بعنوان ( أسرار البنات ) لتدريب الأمهات وإطلاعهن على أبرز الأساليب وأفضل السبل التربوية في التعامل مع المراهقات، ومعالجة المشاكل الصحية في الأسرة. وقد تميز اللقاء بحضور لافت من جانب الأمهات وعدد من المشرفات التربوية في إدارة التعليم، كما تم السحب على جوائز مقدمة من رعاة الحفل تحفيزا على حضور مثل هذه الملتقيات.
أقامت الثانوية الثانية والمتوسطة الرابعة الملتقى المسائي التربوي بمحافظة الرس تحت عنوان (من أجل أجيالنا نلتقي) ، والذي يأتي في سياق ترسيخ دعائم الشراكة والارتباط المباشر بين المدرسة والأسرة والمجتمع للإسهام في رفع قيمة التعليم ومستوى أداء النظام التعليمي وتحسين مردود العملية التعليمية ، على اعتبار أن للمدرسة دورا كبيرا في بناء شخصية الطالب واكتسابه للمعارف والمهارات اللازمة ليكون مواطناً صالحاً مساهماً في بناء مجتمعه، جاء ذلك خلال كلمة ألقتها قائدة المدرسة الأستاذة :رقية بنت صالح العبيشي في افتتاح هذا الملتقى. تلا ذلك دورة ألقتها د. ندى بنت راشد الحوشاني بعنوان ( أسرار البنات ) لتدريب الأمهات وإطلاعهن على أبرز الأساليب وأفضل السبل التربوية في التعامل مع المراهقات، ومعالجة المشاكل الصحية في الأسرة. وقد تميز اللقاء بحضور لافت من جانب الأمهات وعدد من المشرفات التربوية في إدارة التعليم، كما تم السحب على جوائز مقدمة من رعاة الحفل تحفيزا على حضور مثل هذه الملتقيات.
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