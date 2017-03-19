أشاد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بالمخرجات التي تحققت من تطبيق برنامج الحقيبة التعليمية للسلامة المرورية الذي طبقته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على مرحلتين ” أولى وثانية ” ، وحقق من خلالها الأهداف التي رسمت من أجله مما كان له الأثر على أبنائنا الطلاب والطالبات .
وقدم معالي الوزير الشكر لمدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس على ما تحقق لهذا البرنامج الحيوي والمهم ، مقدماً شكره للمنسقين في قطاعي التعليم للبنين والبنات بإدارتي النشاط الطلابي ورياض الأطفال ، مع تأكيده على استمرار العناية والإهتمام بتنفيذ البرنامج في مرحلة الثالثة التي دشنها في مكتبه مؤخراً .
من جهته قدم الدكتور المديرس الشكر لمعالي وزير التعليم على حرصه واهتمامه لتطبيق المبادرات المتميزة لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات ، مبيناً بأن الحقيبة التعليمية تمثل أحد المبادرات الحيوية والمهمة مع شركة أرامكو السعودية لتوعية وتثقيف الطلاب والطالبات بالسلامة المرورية، وخفض معدلات الوفيات والإصابات الناتجة من الحوادث المرورية، ونشر ثقافة السلامة المرورية في المجتمع التعليمي، باستهداف الفئة الأكثر عرضة للخطر وهم الطلاب والطالبات، باعتبار أن أفضل بيئة يمكن أن تستهدف لمثل هذا البرنامج هي المدرسة كونها بيئة مناسبة للتوعية المقننة وتغطيتها للتوزيع الجغرافي للفئات المستهدفة.
وأشار الدكتور المديرس إلى أن تعليم الشرقية سيبدأ في تطبيق المرحلة الثالثة من البرنامج خلال شهر رجب القادم ، بعقد ورش تدريبية على الحقيبة لجميع رواد النشاط والمعلمين المعنيين بتنفيذ الحقيبة ، كما سيكون لطلاب التمهيدي ورياض الأطفال دور في كبير في التدريب.
يشار إلى أن برنامج الحقيبة التعليمية للسلامة المرورية يستهدف الطلاب والطالبات بداية برياض الأطفال وانتهاء بالمرحلة الثانوية، ويقدم حزمة من الفعاليات والممارسات الإيجابية والقيم والرسائل والمفاهيم الخاصة بالسلامة المرورية، نشر الوعي بأهمية السلامة المرورية في الأوساط التربوية، وتعليم النشء مبادئ ومفاهيم السلامة المرورية، وتدريب وتعويد الطلاب على الممارسات المرورية الصحيحة، وتعميق مبدأ التكامل والتعاون بين المؤسسات التربوية والأمنية والقطاع الخاص”.