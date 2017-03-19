كرمت مدرسة الأندلس الإبتدائية بالجبيل الصناعية طلابها الفائزين في مسابقتي القارئ الصغير والمستعير المتميز خلال شهر جمادى الأولى.
صرح بذلك الأستاذ / إبراهيم الغامدي مدير مصادر التعلم بالمدرسة ، وأضاف الغامدي : أن الهدف من المسابقة هو زرع وتعزيز هواية القراءة في نفوس الطلاب وربطهم بالمكتبة كمصدر أساس لبناء معارفهم.
وأشار الغامدي : أن المسابقة مستمرة طوال العام الدراسي ، وأنه تم اعداد الجوائز التشجيعية للمشاركين من الطلاب خلال العام.
مضيفاً أن هذا المسابقات هي امتداد لمسابقات أخرى تقيمها المدرسة منها “المؤلف الصغير “