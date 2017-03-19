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يفتتح المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي صباح اليوم الاحد معرض ” كيف نكون قدوة ” الذي يقيمه مكتب التعليم بوسط جدة ” بنين ” وذلك في مجمع العرب مول بمشاركة جميع مدارس المكتب، وتستمر فعالياته ثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية.
وأوضح المشرف العام على المعرض مدير مكتب تعليم وسط جدة خالد بن دخيل الله الحارثي أن المعرض إحدى مبادرات تعليم جدة، ضمن برامجها المتعددة لتفعيل مشروع “كيف نكون قدوة”، مشيراً إلى أن الهدف العام من إقامته هو نشر ثقافة القدوة الحسنة، وإبراز دور المدارس وجهودها مع المشروع وتطبيقه في الميدان.
واضاف الحارثي أن مدارس التعليم بوسط جدة تفاعلت مع المبادرة منذ تدشينها من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، حيث نفذت العديد من الفعاليات والبرامج التربوية داخل المدارس وخارجها، بهدف تعزيز مفهوم القدوة الحسنة لدى النشء، وتحقيق أهداف المبادرة.
وقدم الحارثي شكره وتقديره للمدير العام، لدعمه الدائم لمثل هذه الفعاليات، متمنياً ان يحقق المعرض أهدافه ، داعيا الجميع الى زيارة المعرض والاستفادة من معروضاته وبرامجه المتنوعة .