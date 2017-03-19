قررت إدارات تعليم مناطق تبوك والقصيم والجوف والحدود الشمالية مساء اليوم السبت، تعليق الدراسة ليوم غدٍ الأحد بكافة مدارس التعليم العام.
وأوضحت إدارة تعليم القصيم أنه وفقا للتقارير المناخية (المستقبلية) وحرصا على سلامةالجميع، وجه المدير العام بتعليق الدراسة ليوم غد الأحد بكافة مدارس الإدارة العامة.
فيما ذكرت إدارة تعليم الحدود الشمالية أنه حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومعلميهم فقد تقررتعليق الدراسة في جميع مدارس المنطقة بسبب الأحوال الجوية مع مراعاة تعويض الحصص الدراسية.
من جهته، وجّه مدير “تعليم الجوف” فواز السالم بتعليق الدراسة في مدارس المنطقة الجوف ليوم غدٍ الأحد بسبب موجة الغبار.
كما وجه مدير تعليم حائل الدكتور يوسف الثويني بتعليق الدراسة في مدارس المنطقة لنفس السبب.
كما وجه مدير تعليم تبوك د. عمر بن أحمد الشريف بتعليق الدراسة في جميع مدارس المنطقة. وعلى نطاق المحافظات قامت ادارات التعليم في حفر الباطن،و المجمعة، وشقراء، والزلفي، والغاط، وعفيف والدوادمي بتعليق الدراسة.