نفذت مدرسة المرسلات الابتدائية بمكتب تعليم بحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة درساً تطبيقياً في مادة لغتي الصف الأول الابتدائي يوم الخميس ١٤٣٨/٦/١٧هـ من تنفيذ المعلم محمد عيد الجهني بحضور معلمي التخصص وإشراف المشرف التربوي عبد الولي السلمي وبمتابعة من قائد المدرسة ماجد الديحاني وقداستخدم المعلم استراتيجية ( التعلم التعاوني ) وأنشطة تعليمية متعددة وعقب تقديم الدرس تمت مناقشة المعلم وزملائه المعلمين في الإيجابيات والسلبيات بهدف التطوير والتحسين من خلال المداولات الإشرافية التي تمت بحضور مشرف المادة .