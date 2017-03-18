أدى أكثر من ١٠٠٠ طالب إختبار القدرات للفترة الثانية في المركز الوطني للقياس في فرعه بالخفجي صباح اليوم السبت والذي أُقيم على فترتين مسائية يوم الجمعة وصباحيه هذا اليوم السبت .
وقال المشرف العام على مركز الاختبارات أحمد البقعاوي لـصحيفة التعليم الإلكترونية إن عدد الطلاب الملتحقين بالاختبار في الفترتين يتجاوز الألف طالب بمعدل ٥٥٦ طالبًا في الفترة المسائية و ٥٧٩ طالباً في الفترة الصباحية .
وأوضح أنه تم السماح بدخول الطلاب المسجلين في قوائم الانتظار وذلك حسب المقاعد المتوفرة ، مشيراً لنجاح الإختبار وظهوره بالمظهر الحسن
وتقدم “البقعاوي” في ختام تصريحاته بالشكر لجميع الأعضاء المراقبين في مركز الخفجي على تعاونهم .