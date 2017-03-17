أعلنت إدارة التوعية الإسلامية بتعليم عسير مساء أمس أسماء المرشحين للتصفيات النهائية في المرحلة الرابعة لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – لحفظ الحديث النبوي على مستوى محافظات المنطقة للعام الداسي 1438/1437 في دورتها الثانية عشرة ، وذلك بالمقر الدائم لمركز التوعية الإسلامية بأبها ، حيث تأهل ثلاثة طلاب للمشاركة في المنافسات النهائية للمسابقة بالمدينة المنورة ، من بين ثمانية عشر متنافسا من محافظات منطقة عسير وهم : ” فيصل حسين آل قماش من ابتدائية الإسراء لتحفيظ القران من تعليم عسير الأول في المستوى الأول بالمرحلة الابتدائية ، والطالب حسام فواز الجبيري الشهري من مجمع أم القرى للتحفيظ بتعليم النماص الأول في الفرع الثاني بالمرحلة المتوسطة ، والطالب حسن فواز الجبيري الشهري الأول في الفرع الثالث بالمرحلة الثانوية من المعهد العلمي بالنماص “.
بدوره أكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بعسير الأستاذ سعد الجوني خلال رعايته حفل اختتام المسابقة ،على أهمية اشراك الطلاب في مناشط التوعية الإسلامية ،واستغلال ذلك لتعريفهم بهويتهم الإسلامية لاسيما في ظل التطور والتقدم التقني والإعلامي الذي أصبح أكبر المنافسين في تعليم الجيل وتوجيهه ، والتنبه ألا يقع الشباب صيدا سهلا في أيدي المغرضين من أعداء الدين والوطن.
من جانبه أوضح مدير إدارة التوعية الإسلامية بتعليم المنطقة الأستاذ محمد خبراني، أن الإدارات المشاركة في منافسات المسابقة شملت كلا من:” بيشة ، والنماص ، ومحايل عسير ، وسراة عبيدة ، ورجال ألمع “، فيما ستقام التصفيات الختامية لاحقا على مستوى إدارات التعليم بالمملكة في المدينة المنورة حسب خطط أمانة المسابقة كل عام.