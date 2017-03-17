بحضور قائدة ابتدائية الجروب الأستاذة/فاطمة علي مقبول حكمي
نفذ يوم الثلاثاء الموافق 15/6/1438 الأستاذة /ناهل القاضي درساً تطبيقياً في مادة الرياضيات بعنوان “جداول النسب” استعرض فيه بعض استراتيجيات التعلم النشط
ولقد استمتع الجميع بما شاهدوا من ابداعات وتنوع في أساليب التدريس
وفِي ختام الدرس قامت قائدة المدرسة الأستاذة /فاطمة حكمي بشكر المعلمة/ناهل القاضي والثناء عليه بما تقدمة من تميز وإبداع في المدرسة.
فيما أعربت الأستاذة /ناهل القاضي عن شكرها وتقديرها لقائدة المدرسة على حضورها مع عدد من المعلمات متمنية للجميع بدوام التوفيق والنجاح