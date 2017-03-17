نفذت مدرسة ابتدائية الجروب يوم الخميس الموافق 17/6/1438 فعاليات أسبوع المرور الذي تم تفعيلة لمدة أسبوع كامل
حيث تم تفعيل اسبوع المرور لعام 1438 وتحت شعار “حياتك أمانة ”
تحت إشراف قائدة المدرسة الأستاذة /فاطمة علي مقبول حكمي والذي يهدف توعية القيادة المرورية و الحذر من الوقع في الحوادث المرورية وحث الطالبات على ربط حزام الأمان أثناء قيادة المركبة في حياة الفرد والمجتمع
وشمل التفعيل كلمة لقائدة المدرسة الأستاذة / فاطمة علي مقبول حكمي وتوزيع مطويات تثقيفية عن أهمية المرور
وكذلك عدد من المواضيع متنوعة منها إرشادية وتوعيية ومسابقات
وتقديم فقرات في الاذاعة الصباحيه تضمنت تعلم دعاء السفر
وأهمية ربط حزام الأمان
وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم تجاوز الاشارات
ومن ثم عرض بعض الحوادث المرورية في منطقة جازان
فيما أعربت قائدة المدرسة الأستاذة / فاطمة علي مقبول حكمي عن شكرها وتقديرها للقائمات على هذه الفعاليات طيلة الأسبوع الماضي وعلى راسهن الأستاذة / خيرية حكمي والكادر التعليمي والاداري بالمدرسة متمنية للجميع بدوام التوفيق والنجاح