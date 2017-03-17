قام مجموعة من طلاب مدرسة أبي موسى الأشعري الابتدائية لتحفيظ القران الكريم ببريدة صباح الخميس بزيارة لمعرض المرور المقام ببيت الطالب بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الثالث والثلاثين لعام 1438 ه تحت شعار [حياتك .. أمانة ]. رافقهم رائد النشاط الأستاذ راضي الزويد والمرشد الطلابي الاستاذ سلطان الجويدل ومتابعة قائد المدرسة الأستاذفتال الاسلمي , وكان في استقبالهم بالمعرض المشرف عبدالرحمن السلامة والاستاذ سليمان السلوم . وقدّم للطلاب شرحا وافيا للمعروضات وبيان أهمية وإقامة هذه المناسبة الخليجية من كل عام وأنها تحظى بإشراف وحرص ولاة الأمر على تنفيذها وبمتابعتها. وتم توزيع النشرات والمطويات على الطلاب للاستفادة ونقلها لزملائهم في المدرسة ونشر ثقافة السلامة المرورية وتحقيق الهدف.والتقطت الصور التذكارية
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