تحت رعاية القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة بالنيابة الوزير المفوّض عبدالله الغامدي وبحضور الملحق الثقافي السعودي في أنقرة الدكتور مساعد العبدالمنعم أقامت المدارس السعودية في أنقرة أمس الخميس وللعام الثالث ملتقى الفن والإبداع بمشاركة المدارس العربية والتركية الصديقة ، حيث بدأ الملتقى بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى رائد النشاط الطلابي بالمدارس الأستاذ محمد الثابت كلمة رحب فيها بالحضور مشيدا بالرعاية الكريمة التي تحظى بها المدارس السعودية في أنقرة من لدن سفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة ، ثم جرت مراسم التكريم حيث تقدم سعادة القائم بأعمال السفارة بالنيابة والملحق الثقافي بصحبة قائد المدارس الأستاذ محمد البلوي لتكريم مديري المدارس المشاركة والمشرفين المرافقين للطلاب ، كما تم تكريم لجنة التحكيم وجميع الطلاب المشاركين ، الجدير بالذكر أن نتائج لجنة التحكيم اختارت الطالبة زوهل من مدرسة كرككنوكلار التركية للفوز بالمركز الثالث بينما حلت الطالبة هديل من مدرسة 17 فبراير الليبية ثانيا ، فيما توّجت الطالبة نجلاء مبارك من المدارس السعودية في أنقرة بالمركز الأول ، وقد عبّر قائد المدارس الأستاذ محمد البلوي عن سعادته باستضافة مثل هذه الفعاليات والتي تعزز الشراكة المجتمعية بين المدارس السعودية في أنقرة والمدارس العربية والتركية مثمنا الرعاية الكريمة التي تحظى بها المدارس من قبل سفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة ومشيدا بأدوار اللجنة المنظمة للملتقى متمنيا أن تستمر مسيرة التميز والعطاء .
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