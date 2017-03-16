رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، حفل تخرج الدفعة 12 من طلاب جامعة حائل لدرجة البكالوريوس لعام 1436/1437هـ والدفعة الثامنة لدرجة البكالوريوس، مساء يوم امس الأربعاء 16 جمادى الأولى 1438هـ في ساحة التخرج بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، بحضور معالي مدير جامعة الجوف الأستاذ الدكتور إسماعيل البشري، ومعالي مدير جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور سعيد آل عمر، وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمنطقة.
وفور وصول سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لمقر الاحتفال، عزف السلام الملكي، ثم انطلقت المسيرة الأكاديمية تقدمهم معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات، ثم مسيرة الخريجين.
ثم بدأ الحفل، بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب عبدالله بن أحمد الخلف، ثم كلمة الطلاب الخريجين ألقاها الطالب عبدالله بن صالح المشاري، قال فيها: أقف أمامكم اليوم متشرفًا أن أنوب عن زملائي الخريجين في يوم حصاد الثمار التي زرعوها قبل سنين، وبذلوها لها وقتًا وجهدًا”.
وأضاف، بيننا الطبيب والمهندس والأخصائي والمعلم والأديب وكل ذي صنعةً باسمها وبلغنا السماء مجدنا، ولقد أولت قيادتنا الرشيدة متمثلةً برأس هرمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، قطاع التعليم غاية الحرص والاهتمام وبذلت للمتعلم التحفيز والتشجيع حتى ينشئ خبيرًا وأديبًا يساهم في نهضة بلادنا، ومن أجل كل ذلك كان عهدٌ علينا أن نبذل الغالي والنفيس وفاءً وعرفًا لجميل أغدقت علينا وأن نكون سدًا في كل بقعة من بقاع وطننا وعلى كل حدٍ وثغر.
ووجه الطالب المشاري رسالة إلى أمير منطقة حائل، قائلًا: شكرًا لسموكم من الأعماق على كل ما تبذله في خدمة المنطقة والوطن وخصوصًا أبنائك الشباب ورعايتكم حفلنا ومشاركتكم فرحتنا بعد ذلك، عرض مقطعًا مرئيًا يحاكي أبرز الأحداث والإنجازات خلال عام في جامعة حائل، ولاقى تفاعل من الحضور.
ثم ألقى معالي الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل كلمة قال فيها: تشرفُ جامعة حائل بمقدمكم يا صاحب السمو وأنتم تشملون برعايتكم حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلاب الجامعة، فباسمي واسم جميع منسوبي الجامعة أرحب بسموكم اجمل ترحيب، وأقدم لكم جزيل الشكر والعرفان يا صاحب السمو على دعمكم ومساندتكم ورعايتكم مما كان له بالغُ الأثر فيما وصلت إليه الجامعة من تطور وما حصلت عليه من إنجازات.
وأعلن معاليه بأن الجامعة تشهد هذا المساء تخريج أول دفعة من طلاب كليتي الشريعة والقانون والصيدلة، وبلغ عدد خريجي وخريجات الجامعة لهذا العام 6492 خريجًا وخريجةً في برامج الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، وسوف تحتفي أقسام الطالبات يوم الخميس القادم بتخريج الدفعة الأولى من طالبات كلية الصيدلة وكذلك الدفعة الاولى من طالبات قسم الصفوف الأولية بكلية التربية، أما بالنسبة لخريجات فروع الجامعة في محافظات المنطقة فقد بلغ عددهن لهذا العام 1295 طالبة في مختلف الكليات والتخصصات.
ووجه الدكتور البراهيم كلمةً للخريجين، قال فيها “لقد أكملتم متطلبات الحصول على الدرجة العلمية بعد جد وجهد في التحصيل، وسوف تنتقلون من مرحلة الدراسة إلى مرحلة العمل، وهي مرحلة مهمة ينتظرها منكم وطنكم ومجتمعكم قبل والديكم؛ لكي تسهموا بعلمكم وثقافتكم في البناء والتطوير؛ لذا أوصيكم بالعمل الجاد والمخلص خدمةً لدينكم ووطنكم، واجعلوا خدمة وحماية هذا الوطن ومقدراته أول أولياتكم، وأدعوا الله أن يوفقكم في حياتكم المستقبلية.
وأختتم الدكتور البراهيم كلمته، أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، لرعايته ودعمه مسيرة التعليم والتنمية في المملكة، والشكر لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وكما أوجه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على رعايته ودعمه الدائم للجامعة ومناشطها المختلفة، والشكر موصول لمعالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد العيسى على اهتمامه ومتابعته المستمرة للجامعة.
ثم بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، كلمةً ارتجالية، وقال “كما ترون لقد قدم المرافق كلمة مكتوبة لكنني في الحقيقة أجد في هذه المناسبة القريبة من قلبي من الصعب أن أتكلم بشكلٍ مؤطر”، وأضاف سموه، أحس بهذه الجامعة بإحساسٍ خاص، ففي كل مرة نأتي إليها في كل مناسبة أسترجع الأيام الخوالي عندما كانت مجرد قطعة أرض، وأنني أتشرف بأني كنتُ من هذا الإنجاز فقد عملنا سويًا نحن ووزارة التعليم العالي وعدد من الإخوان قد لا يكونوا موجودين هنا، في أن نبرز هذه الجامعة وتخرج إلى حيَّز الوجود.
وأردف سموه، واليوم ولله الحمد نرى جامعةً عظيمةً لها دورٌ مهمٌ جدا في تنمية هذه البلاد وتخريج أبنائها وبعون الله سيكون لها أثرٌ إيجابي في رفع مستوى العلم والتحصيل، وعندما بدأنا البنيان كنا حريصين على أن نتعرف على النواحي الهندسية، وكنت أعلم في قرارة نفسي أن هذا ليس بالتحدي الوحيد، بل كان التحدي الأسهل؛ فالكليات تبنى والمهندسين موجودين والإسمنت والحديد موجود، ولكن التحدي الكبير الذي كان في ذهني هو مخرجات هذه الجامعة بعد أن ننتهي من النواحي الهندسية، ومرت السنون وها نحن في السنة الثانية عشر، وأنا أتشرف في كل سنة كنت أحضر لكي أسعد بهذا الجمع المبارك، ولكي أرى هذه الوجوه الطيبة من أبنائنا الخريجين وأولياء أمورهم، والأساتذة الذين قاموا بهذا العمل الرائع.
وهنأ سموه الجميع، معتبرًا أن التهنئة تَعمّ الجميع، وقال “أثبتت جامعة حائل أنها ليست فقط أسمنت وحديد وكليات، بل أثبتت أنها مصنع عظيم للرجال القادرين على أن يواجهوا التحدي الكبير الذي يواجه العالم بأسره ويواجه وطننا بالذات”.
ووجه سموه لأبنائه الخريجين كلمة، قال فيها “مبروك لكم، والعمل الحقيقي والتحدي بدأ الآن، وبلادكم لم تذخر شيئًا بأن تكونوا في هذا الموقع ونتعشم فيكم ونحن متأكدين بأنكم ستردون هذا الجميل، وأن توصلوا العمل الذي قام به إخوانكم من قبل.
وقدَّم سموه الشكر إلى معالي مدير جامعة حائل، وإلى منسوبيها، وقال “أرجوا من الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد عزها وأمنها في ظل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله.
بعد ذلك، أعلن الدكتور راشد الحمالي وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمي عدد الطلبة المتخرجين والمتوقع تخرجهم للعام الجاري والذي بلغ 6492 خريجًا وخريجةً، منهم 29 طالبًا وطالبة لدرجة الماجستير، و 4353 خريجًا وخريجةً لدرجة البكالوريوس، و1295 طالبة تخرجت بدرجة البكالوريوس من فروع الجامعة بالمحافظات، و815 خريجًا وخريجةً لدرجة الدبلوم من كلية المجتمع والدبلوم التربوي.
بعد ذلك ، ثم أدى طلاب الكليات الصحية، والدفعة الأولى من خريجي الصيدلة القسم الذي تلاه الدكتور ثامر بن مسند الشمري عميد كلية الصيدلة، أمام سمو أمير المنطقة والحضور، ثم التقطت الصور التذكارية للخريجين مع سمو أمير منطقة حائل ومعالي مدير الجامعة.