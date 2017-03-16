كثيرة هي المواقف الإنسانية التي تبرز الدور الكبير للمعلم في المدرسة وعلاقته مع طلابه ، وفي ظل التقزيم من دور المعلم وتجاهل الجوانب الإيجابيه اما سهوا او عمدا والتركيز على الجانب السلبي وتضخيمه يبرز هذا المقطع الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي وتظهر فيه الفرحة الكبيره للطلاب بمعلمهم .
ويظهر المقطع زيارة أحد المعلمين لطلابه في ظهران الجنوب بعدما تم نقله خارجياً لمكه ، حيث تفاجأ الطلاب بدخول المعلم والذي بدوره لم يصدق ردة فعل الطلاب والذين انطلقوا فرحين وعانقوه بكل حرارة وشوق معبرين عن حبهم له .
وعبر المعلم عن فرحته وهو يدافع دموعه وفي ردا على سؤال الطلاب بأنه لم ولن ينساهم .
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