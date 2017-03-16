أقامت مدرسة عائذ بن عمرو الابتدائية بشرق الرياض صباح اليوم الخميس ١٤٣٨/٦/١٧هـ ندوة صحية بعنوان: ( إنعاش القلب الرئوي والتحكم بنزيف الدم ) برعاية مدير قسم الطوارئ بمستشفى الإيمان العام أخصائي طب الطوارئ : عبدالعزيز المسعود والأخصائيين : عبدالمحسن العنزي وسيف العيسى وعبدالعزيز ملهي
وتهدف الندوة إلى تعلم انعاش القلب والرئتين وهي عملية إسعافية طارئة يقوم بها الشخص المسعف ويتم تنفيذها يدوياً في محاولة للحفاظ على وظائف الدماغ سليمة حتى يتم اتخاذ مزيد من التدابير لاستعادة عفوية الدورة الدموية والتنفس لإنقاذ حياة شخص مصاب بسكتة قلبية، ويعتبر المريض الذي تجرى له عملية الإنعاش القلبي في حالة الموت السريري، وإذا لم يتم على الفور البدء بعملية الإنعاش فإن خلايا الدماغ تبدأ بالتلف غير الرجعي (الموت) خلال دقائق (10 دقائق)
وقد تم التعرف خلال هذه الندوة على :
إنعاش ابتدائي أو أساسي
الإنعاش القلبي الرئوي الابتدائي
الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم
نزيف الفم والأنف
كيف توقف نزيف الدم
نفخ النَفَس الصناعي من خلال الفم أو الأنف
التدليك القلبي
نهاية الإنعاش
وفي نهاية الندوة تقدم قائد المدرسة الأستاذ فهد السعود بالشكر والتقدير للإخصائيين ولمستشفى الإيمان على تعاونهم الدائم متمنيًا لهم دوام التوفيق .