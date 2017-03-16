عقدت الجمعية العمومية للجمعية السعودية للعلوم الرياضية (جسر) في جامعة الملك سعود مساء الأمس الأربعاء ٦/١٦ وبحضور أعضاء الجمعية وبحضور ممثل إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود، وتم إقرار ميزانية الجمعية واستعراض اعمال مجلس الإدارة السابق برئاسة الدكتور فهد الشمري ، ومن ثم قام ممثل إدارة الجمعيات العلمية بإعلان نتائج التصويت الإلكتروني لإعضاء مجلس الإدارة الجديد والذي ضم تسعة أعضاء من المرشحين كما تم ترشيح الدكتور عبيد القحطاني كرئيس لمجلس الإدارة حيث يعمل القحطاني كعضو لهيئة التدريس بكلية العلوم كما تم ترشيح الدكتور ممدوح السعيد كنائب لرئيس مجلس الإدارة حيث يعمل السعيد مشرف تربوي بإدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية السعودية للعلوم الرياضية (جسر) تأسست عام ١٩٩٣م بجامعة الملك سعود وهي تهتم في علوم الرياضيات كما تصدر مجلة علمية محكمة ربع سنوية بالإضافة إلى مجلة أفكار بصورة شهرية. كما تقيم عدد من المؤتمرات وحلقات النقاش العلمية. حيث ستعقد الجمعية مؤتمرها الخامس الشهر القادم على مسرح وزارة التعليم بعنوان ( تعليم الرياضيات ورؤية المملكة التعليمية ٢٠٣٠ )
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الجمعية السعودية للعلوم الرياضية(جسر) ترشح مجلس إدارتها برئاسة القحطاني ونائبه السعيد
صحيفة التعليم الإلكترونية : عبدالرحمن الزهراني - الرياض
عقدت الجمعية العمومية للجمعية السعودية للعلوم الرياضية (جسر) في جامعة الملك سعود مساء الأمس الأربعاء ٦/١٦ وبحضور أعضاء الجمعية وبحضور ممثل إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود، وتم إقرار ميزانية الجمعية واستعراض اعمال مجلس الإدارة السابق برئاسة الدكتور فهد الشمري ، ومن ثم قام ممثل إدارة الجمعيات العلمية بإعلان نتائج التصويت الإلكتروني لإعضاء مجلس الإدارة الجديد والذي ضم تسعة أعضاء من المرشحين كما تم ترشيح الدكتور عبيد القحطاني كرئيس لمجلس الإدارة حيث يعمل القحطاني كعضو لهيئة التدريس بكلية العلوم كما تم ترشيح الدكتور ممدوح السعيد كنائب لرئيس مجلس الإدارة حيث يعمل السعيد مشرف تربوي بإدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض.
عقدت الجمعية العمومية للجمعية السعودية للعلوم الرياضية (جسر) في جامعة الملك سعود مساء الأمس الأربعاء ٦/١٦ وبحضور أعضاء الجمعية وبحضور ممثل إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود، وتم إقرار ميزانية الجمعية واستعراض اعمال مجلس الإدارة السابق برئاسة الدكتور فهد الشمري ، ومن ثم قام ممثل إدارة الجمعيات العلمية بإعلان نتائج التصويت الإلكتروني لإعضاء مجلس الإدارة الجديد والذي ضم تسعة أعضاء من المرشحين كما تم ترشيح الدكتور عبيد القحطاني كرئيس لمجلس الإدارة حيث يعمل القحطاني كعضو لهيئة التدريس بكلية العلوم كما تم ترشيح الدكتور ممدوح السعيد كنائب لرئيس مجلس الإدارة حيث يعمل السعيد مشرف تربوي بإدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض.
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