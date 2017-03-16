أشاد مدير تعليم محافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني، بالجهود التي تبذلها إدارة التوجيه والإرشاد، والجهات الحكومية، والأهلية، في التوعية بأضرار التدخين، والمخدرات، مُعرباً في الوقت نفسه، عن أسفه لما يلحق بالشباب من آثار سلبية مترتبة على هذه الآفة القاتلة .
جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها أمس، خلال افتتاحه لمعرض التوعية بأضرار التدخين والمُخدرات في نادي المعلمين في الوسام، بحضور الأستاذ فهاد الذويبي مساعده للشؤون التعليمية، والدكتور سالم الشهري مدير إدارة التوجيه والإرشاد، ومدراء الإدارات والأقسام، ومشرفو التوجيه والإرشاد، وقادة المدارس المشاركة، والمرشدون الطلابيون، ومدراء الجهات الحكومية والأهلية المشاركة.
ويأتي ذلك ضمن فعاليات ملتقى الإرشاد النفسي والاجتماعي، الذي انطلق الاثنين الماضي، على مسرح تعليم الطائف، وبتنظيم من إدارة التوجيه والإرشاد، ونوه الدكتور الشمراني، بالدور الكبير للمرشدين الطلابيين في المدارس، من أجل توعية أبنائنا الطلاب، مشيراً إلى أن دور التعليم في التوعية لمكافحة المخدرات، والتدخين، ليس موسمياً في المعارض، بل العمل في ذلك يعد تكاملياً بين قطاعات الدولة، لافتاً إلى أن الشباب السعودي مُستهدف، ولا يُمكن الإضرار به إلا من خلال هذه الآفة القاتلة، داعياً في ختام كلمته بالنصر المؤزر لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وأن يحفظ قادتنا، وبلادنا من كل سوء .
ويُشارك في معرض التوعية بأضرار التدخين، والمخدرات، خمسة جهات حكومية وأهلية، تشمل “التعليم، وقسم مُكافحة المخدرات بالحرس الوطني، وإدارة مكافحة المخدرات، وجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، وبرنامج مكافحة التبغ”، حيث يبدأ المعرض في استقبال زواره من الطلاب في الأسبوع المُقبل بإذن الله.
وجاءت فعالية معرض برنامج التوعية بأضرار التدخين، والمخدرات، ضمن فعاليات ملتقى الإرشاد النفسي والاجتماعي، الذي دشنه صباح أمس الأول الاثنين، الأستاذ فهاد الذويبي مساعد مدير تعليم الطائف للشئون التعليمية، على مسرح التعليم، برعاية كريمة من الدكتور محمد بن حسن الشمراني مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، وستشهد فعاليات ملتقى الإرشاد النفسي والاجتماعي بتعليم الطائف، في يومه الرابع غداً الخميس، تدشين مشروع إدارة الأزمات النفسية، والاجتماعية، للطلاب، وتدشين مشروع التدريب الالكتروني للطلاب، بإدارة التوجيه والإرشاد برعاية مساعد المدير العام .
وكانت فعاليات المُلتقى قد بدأت الاثنين الماضي، بعرض عددٍ من أوراق العمل، كان أولها عن مبادرة “كيف نكون قدوة؟”، تحدث فيها الأستاذ عصام الشائع مشرف التوعية الإسلامية، عن أهمية القدوة، والتراحم، في الجانب التعليمي، وكل شؤون الحياة، منوهاً إلى أهمية ودور المرشد الطلابي في المدرسة، وأهمية أن ينتقل أثره إلى بيئة الطالب، وتعديل سلوكه، وجاءت الورقة الثانية بعنوان “الشباب وتحديات التقنية”، قدمها الأستاذ صالح الشهري، مشرف التقنيات، تحدث فيها عن أهمية زرع الرقابة الذاتية في نفوس الأبناء، وعن مخاطر التعامل الطويل مع مواقع التواصل الاجتماعي، مٌستشهداً بأرقام، وإحصائيات، بالإضافة إلى استدراكه إلى حجم الآثار الاجتماعية، والصحية، والتربوية، والتحصيلية، المترتبة على ذلك، كما جاءت الورقة الثالثة، حول الجانب الاجتماعي، والتنشئة الاجتماعية، للدكتور محمد جبران القحطاني، المختص بعلم النفس، في حين تحدث في الورقة الرابعة الأستاذ عبد الرحمن العوفي، مشرف التوجيه والإرشاد بتعليم الطائف، ألقى خلالها الضوء بشكل تفصيلي على ملف التحرش بالأطفال، وآثاره المترتبة على سلوكيات، ودراسة الطفل، ومستقبله، بالإضافة إلى تطرقه إلى الوسائل والطرق التي تسهم في الوصول إلى المتحرشين، والإبلاغ عنهم، مُستدركاً بوجود وعي في جانب البلاغات عن مثل هذه الحالات، كما شهدت فعالية أمس الثلاثاء تدشين مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في تعليم المحافظة، لقاعة “الإرشاد باللعب” في مدرسة القيم الأسفل الابتدائية .