قام المشرف التربوي بإدارة تعليم الكبار بجدة الاستاذ أديب مليباري مساء اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية لمتوسطة حسان بن ثابت الليلية بجدة .
وكان في استقباله القائد المدرسي الاستاذ عبدالله السلمي ونائب القائد الاستاذ إبراهيم الشبيلي ومنسوبو المدرسة .
واطلع خلال تلك الزيارة على سير العملية التعليمية خلال اليوم الدراسي حيث قام بجولة على القاعات والفصول وأشاد بحضور الدارسين وأداء المعلمين
كما اطلع على سجلات العمل التنظيمية . وفي ختام زيارته أثنى على جهود قائد المدرسة ومنسوبيها ومايقدمونه في سبيل نشر العلوم والثقافة بين أوساط هذه الفئة من المستفيدين .