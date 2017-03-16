رفع وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى شكره وتقديره، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد صدور أمره الكريم بإلحاق الدارسين على حسابهم الخاص في اليابان، ممَّن بدأوا الدراسة الأكاديميَّة في الجامعات الموصى بها في تخصصات الابتعاث المعتمدة، أو مَن أنهى الساعات المطلوبة في التخصُّصات الأخرى، إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
وقال: إنَّ الأمر الكريم يأتي تجسيدًا لاهتمامه بأبنائه الطلاب، والطالبات، ودعمًا لمسيرتهم التعليميَّة، رغبةً منه -يحفظه الله- في أن يتسلحوا بالعلم والمعرفة، ويسهموا مع زملائهم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مواصلة التحصيل العلمي، والعودة إلى وطنهم لدفع عجلة التنمية، والنهوض به في شتَّى المجالات والتخصُّصات نحو مصاف الدول المتقدمة.