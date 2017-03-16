رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء أمس حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لتكريم الطلاب الحاصلين على نسبة 100% في مرحلتي المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1436 / 1437 هـ ، البالغ عددهم 156 طالبا وذلك على مسرح إدارة التعليم بمدينة سكاكا .
وفور وصول سمو أمير منطقة الجوف مقر الحفل عزف السلام الملكي ، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، بعد ذلك كلمة الطلاب المتفوقين ألقاها نيابة عنهم الطالب مصعب بن سعود السياط عبر فيها عن معاني الشكر لمن كانوا خلفنا في التعليم , وقال : أمامكم اليوم كوكبة من المتفوقين حصدوا ما زرعوا ونالوا ما استحقوا وحققوا ماطمحوا إليه, حامداً الله على ما حققوه من النجاح والتفوق .
وأكد أن المتفوقين هم عدة المستقبل وعماد الوطن وعليهم أن يستثمروا طاقاتهم وما تعلموه في خدمة الوطن للنهوض به فهو يستحق المزيد والمزيد ، موجها الشكر لكل أب وأم كانوا خلف نجاح وتفوق ابنائهم ، كما قدم الشكر لكل معلم أدى رسالته بكل جد واجتهاد .
بعد ذلك القى مدير عام التعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم كلمة قال فيها :” تأتي بهجه التميز بهذا الحضور المميز في اُمسية عذبة بنسيمها مستضئية ببدرها ، فمنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود – رحمه الله – ومن بعده أبنائه البرره والمملكة ولله الحمد حكومة وشعبا لاتألوا جهدا في العناية بالعلم وتشجيعه ونشره ، ورعاية النابغين من الطلاب والعلماء.
واضاف مدير تعليم الجوف : نحتفي هذا المساء بكوكبة من أبنائنا سلكوا طريق العلم بعزم ، وارتقوا نحو التميز بهمم ونهم ، وعبر التاريخ فان النجباء في كل أمة وشعب ووطن يصنعون الفرق ، ونرى في هذه الكوكبة وفي عزائمهم رفعة للوطن , مقدما الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على رعايته وأهتمامه ودعمه لابنائه الطلبة في المنطقة .
بعد ذلك كرم الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز الطلاب المتفوقين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المستقبل ، كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من مدير تعليم الجوف .
وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية لسموه مع أبنائه المتفوقين .
حضر الحفل عدد من مديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين وأولياء أمور الطلاب .
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أمير منطقة الجوف يرعى حفل تكريم الطلبة المتفوقين بالمنطقة
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - فائز التمامي
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء أمس حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لتكريم الطلاب الحاصلين على نسبة 100% في مرحلتي المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1436 / 1437 هـ ، البالغ عددهم 156 طالبا وذلك على مسرح إدارة التعليم بمدينة سكاكا .
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء أمس حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لتكريم الطلاب الحاصلين على نسبة 100% في مرحلتي المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1436 / 1437 هـ ، البالغ عددهم 156 طالبا وذلك على مسرح إدارة التعليم بمدينة سكاكا .
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