اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف أسماء المرشحين لجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة والتي تؤهلهم للمنافسة على مستوى المملكة متمنيا لهم النجاح والتميز على مستوى الوطن وقد أوضح المنسق العام للجائزة بنين عبدالهادي بن علي الشهري بأن لجان التميز قد قامت بتحكيم ملفات المرشحين وتقديم التغذية الراجعة ومن ثم تقييمها ورفعها إلكترونياً من خلال موقع جائزة التعليم للتميز.
وقد جاءت الأسماء كالآتي:
فائز بن سليم سليمان البلوي ، سلامة بن احمد سلامة المعيقل ، عيد بن سلامة عيد الحويطي ، فيصل بن علي الزهراني ، أحمد بن خلف رخيص الموزان ، محمد بن عوض حمدان البلوي ، محمد بن محسن طنطاوي ، أنس بن محمد أبو سالم ، نايف بن حسين مانع آل عباس ، عماد بن عبود مسفر الحارثي ، غيث بن عماد أحمد المدني .
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مدير تعليم تبوك يعتمد أسماء المرشحين لجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف أسماء المرشحين لجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة والتي تؤهلهم للمنافسة على مستوى المملكة متمنيا لهم النجاح والتميز على مستوى الوطن وقد أوضح المنسق العام للجائزة بنين عبدالهادي بن علي الشهري بأن لجان التميز قد قامت بتحكيم ملفات المرشحين وتقديم التغذية الراجعة ومن ثم تقييمها ورفعها إلكترونياً من خلال موقع جائزة التعليم للتميز.
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف أسماء المرشحين لجائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة والتي تؤهلهم للمنافسة على مستوى المملكة متمنيا لهم النجاح والتميز على مستوى الوطن وقد أوضح المنسق العام للجائزة بنين عبدالهادي بن علي الشهري بأن لجان التميز قد قامت بتحكيم ملفات المرشحين وتقديم التغذية الراجعة ومن ثم تقييمها ورفعها إلكترونياً من خلال موقع جائزة التعليم للتميز.
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