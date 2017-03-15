قدم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف شكره وتقديره لعدد من المعلمات بمنطقة تبوك لمبادرتهن التربوية النبيلة المتمثلة في قطع إجازاتهن ومباشرة العمل حرصا على مصلحة الطالبات واستشعارا بأن التعليم رسالة لا وظيفة. وكانت قائدة المتوسطة الرابعة والثلاثون للبنات منيرة البلوي والمعلمة في الثانوية العاشرة ثنوى الحويطي والمعلمة في متوسطة وثانوية أبو راكة بتبوك قد باشرن العمل في مدارسهن قبل انتهاء إجازة الأمومة التي كن يتمتعن بها مع أطفالهن من أجل مصلحة طالباتهن وإكمال المنهج .
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مدير تعليم تبوك يشكر قائدة مدرسة ومعلمتين قطعن إجازتهن
مدير تعليم تبوك يشكر قائدة مدرسة ومعلمتين قطعن إجازتهن
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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