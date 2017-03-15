تحت رعاية معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران الدكتور خالد بن صالح السلطان ورئيس مجلس إدارة مدارس الجامعة الأهلية الدكتور ناصر بن محمد العقيلي أقامت مدارس الجامعة الأهلية حفل تكريم الطلاب المتفوقين للفصل الدراسي الأول من العام ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ. حيث بدأ الحفل بتلاوة من آيات الذكر الحكيم ثم ألقى مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كلمة توجيهية حث فيها الطلاب على بذل المزيد من الجهد والعطاء ومواصلة التفوق حتى المراحل الدراسية القادمة ، وقدم شكره إلى مجلس إدارة المدارس وقائد المدرسة الاستاذ / محمد بن عالي العتيبي وإلى الهيئة التعليمية والإدارية على ماقاموا به من جهد مبذول كما هنأ معاليه أولياء الأمور الذين حرصوا على تشريفهم للحفل وحضروا لتكريم أبنائهم الطلاب.ثم قام معالي الدكتور ورئيس مجلس إدارة مدارس الجامعة بتسليم الطلاب المتفوقين دروع وجوائز التفوق. بعد ذلك تم التقاط صور تذكارية للطلاب مع معالي مدير الجامعة وأولياء الأمور.
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مدارس الجامعة الأهلية تكرم الطلبة المتفوقين في الفصل الدراسي الأول
برعاية مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبحضور رئيس مجلس إدارة المدارس
مدارس الجامعة الأهلية تكرم الطلبة المتفوقين في الفصل الدراسي الأول
صحيفة التعليم الإلكترونية : التحرير
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