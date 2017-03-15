تحت رعاية مساعد مدير مكتب التعليم بشرق الدمام الأستاذ طارق السماعيل أقيمت التصفيات النهائية لبطولة تنس الطاولة على مستوى مكتب التعليم بشرق الدمام والتابع لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية وذلك في مدرسة منارات الدمام بحي الجامعيين المقابلة لقاعة الأندلس هذا وقد كانت النتائج على النحو التالي
ففي المرحلة المتوسطة حصل على المركز الأول مدرسة سعود بن جلوي وحل ثانياً متوسطة الدمام بينما حل في المركز الثالث تحفيظ القران أما المركز الرابع فكان من نصيب مدرسة صقر قريش
من جهته حققت مدرسة نور الإسلام في المرحلة الثانوية المركز الأول على مستوى مكتب التعليم بشرق الدمام وحل في المركز الثاني مدرسة البسام الأهلية بينما حل في المركز الثالث مدرسة الحصان أما المركز الرابع فقد كان من نصيب مدرسة الإمام الغزالي.
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ثانوية نور الإسلام تحقق المركز الأول في بطولة مكتب شرق الدمام لتنس الطاولة
صحيفة التعليم الإلكترونية: الدمام
تحت رعاية مساعد مدير مكتب التعليم بشرق الدمام الأستاذ طارق السماعيل أقيمت التصفيات النهائية لبطولة تنس الطاولة على مستوى مكتب التعليم بشرق الدمام والتابع لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية وذلك في مدرسة منارات الدمام بحي الجامعيين المقابلة لقاعة الأندلس هذا وقد كانت النتائج على النحو التالي
تحت رعاية مساعد مدير مكتب التعليم بشرق الدمام الأستاذ طارق السماعيل أقيمت التصفيات النهائية لبطولة تنس الطاولة على مستوى مكتب التعليم بشرق الدمام والتابع لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية وذلك في مدرسة منارات الدمام بحي الجامعيين المقابلة لقاعة الأندلس هذا وقد كانت النتائج على النحو التالي
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