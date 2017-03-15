برعاية الدكتور أنور بن عبد الله أبو عباة مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض وبحضور مدير مكتب التعليم بالروابي الأستاذ محمد أبا الخيل ومدير مكتب التعليم بقرطبة الأستاذ سهم الدعجاني وعدد من المشرفين التربويين بالمكاتب والإدارة تم صباح اليوم الأربعاء ١٤٣٨/٦/١٦هـ انطلاق تكريم الفائزين في مسابقة فرسان الإلقاء في مكاتب التعليم بشرق الرياض والروابي وقرطبة حيث انطلق الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم عرض نماذج من إلقاء الطلاب الفائزين واستمع الحضور لكلمة للدكتور أنور أبو عباة أكد من خلالها أن النشاط الطلابي في “تعليم الرياض” يهتم برعاية الطلاب الموهوبين في مجال الإلقاء والخطابة، من خلال وضع المسابقات على مستوى المدارس ومكاتب التعليم في الرياض.
موضحًا بأن المدارس مليئة بالموهوبين في جميع المجالات، وأن كل ما يحتاجون إليه فقط اكتشافهم وإظهارهم من قِبل معلميهم .
ولفت أبو عباة إلى أن مسابقة فرسان الإلقاء تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب على مواجهة الجمهور، والتحدُّث إليهم دون خوف أو وجل وتردد، وإذكاء روح التنافس فيما بينهم، واكتشاف المواهب في الإلقاء، والعمل على تبنيها وصقلها.
من جانبه قال الأستاذ محمد أبا الخيل مدير مكتب التعليم بالروابي بأن اكتشاف المواهب في سن مبكرة يمكّن من تطويرها ورعايتها والوصول بها إلى مستويات أعلى علمياً مبيناً أهمية الأنشطة الطلابية ودورها الفاعل في مساعدة الطالب على فَهم مهارات الحياة المختلفة.