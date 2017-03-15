أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني على ضرورة تفعيل برنامج التوعية بأضرار التدخين والمخدرات على مدى 180 يوم وهي أيام العام الدراسي لما للبرنامج من اهمية بالغة في توعية وتثقيف الطلاب بأضرار التدخين والمخدرات على الفرد والمجتمع ، وقال في كلمة له خلال افتتاح معرض التوعية بأضرار التدخين والمخدرات والذي تنظمه ادارة التوجية والارشاد بالادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بمشاركة عدداً من الجهات الحكومية انه في الوقت الحاضر وهو عصر التقنية والانفتاح المعرفي لا احد يجهل أضرار المخدرات والمسكرات والتدخين ويظل العدوى فيها سريعا ، معتبراً ان السيجارة هي مفتاح كل شر وبلاء .
وبيَّن الدكتور اهمية البرنامج ودوره في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والمجتمع بأضرار التدخين والمخدرات وكان الدكتور الشمراني افتتح معرض التوعية بأضرار التدخين والمخدرات والمقام بنادي المعلمين بالوسام بحضور المساعد للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي وعدد من مديري الادارات الحكومية والادارات بالتعليم والمشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين ، حيث تشارك في المعرض 5 جهات تشمل التعليم وجميعة كفى والشؤون الصحية والادارة العامة لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني وادارة مكافحة المخدرات بالطائف ، حيث اطلع الدكتور الشمراني والحضور على العيادة والمعرض المتنقل للتوعية بأضرار التدخين .
كما اطلع على ما يحتويه المعرض التوعوي من لوحات توعوية ومجسمات ارشادية وكذلك عرض لعدد من عينات الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية واستمع الى شرح مفصل عنها . وفي ختام البرنامج كرم الدكتور الشمراني الجهات المشاركة في المعرض . يذكر ان المعرض يأتي ضمن مبادرات التعليم في برنامج ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة”.