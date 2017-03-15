أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة ببرنامج تطوير مهارات تقويم التحصيل الدراسي المرحلة الثانية من دورة ( قدراتي مع التدريب أعمق ) وذلك من يوم الأربعاء ١٦ / ٦ / ١٤٣٨ ولمدة أسبوع بقيادة مديرة الإدارة منى الشريف.
وتستهدف الدورة طالبات المرحلة الثانوية وذلك بهدف تهيئة الطالبات لاجتياز اختبار القدرات بكفاءة عالية.
علمًا بأنه قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى للتدريب عن بعد لطالبات ومعلمات حيث بلغ عدد المتدربات مع نهاية عقد الدورات ١٠٠٠ طالبة متميزة و ١٠٠ معلمة، فيما باشرت المدارس بعقد هذه الدورة التدريبية للطالبات عن بعد.