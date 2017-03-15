عقدت الإدارة العامة للتعليم بمكة ممثلةً بإدارة نشاط الطالبات -القسم الاجتماعي -اللقاء الثاني لمنسقات العمل التطوعي للفصل الدراسي الثاني تحت عنوان ( أدبيات ، تطبيقات لبرنامجي ” ببليشر والانفوجرافيك ” لخدمة العمل التطوعي ) نفذته منسقة العمل التطوعي بتعليم مكة الدكتورة سميرة عبدالله بناني.
يهدف اللقاء إلى تعميق معاني التسامح والتراحم وزرعها في نفوس ناشئتنا بما يحقق الرضا بالذات والاعتزاز بالوطن والولاء للمليك مع ما ترنو إليه رؤية المملكة ( ٢٠٣٠ م ) بإثراء الساحة التربوية بأعمال ومشاريع تطوعية نوعية كأحد المشاريع التي تهتم بها وزارة التعليم بضبط العمليات وتجويد المخرجات وتوحيد الإجراءات في الميدان التربوي وذلك عبر سلسلة من اللقاءات بدأت مع مطلع الأسبوع الحالي ليوم الأحد الموافق ١٣ / ٦ / ١٤٣٨هـ لمدارس مكتبي تعليم ” الشمال وبحرة ” بالمدرسة الثانوية الرابعة ، ويوم الاثنين الموافق ١٤ / ٦ / ١٤٣٨ هـ لمدارس مكتبي تعليم ( الغرب والجنوب ) بمدرسة ثانوية الفضل الأهلية ، وتستمر بحول الله تعالى اليوم الثلاثاء ١٥ / ٦ / ١٤٣٨هـ لمكتبي تعليم (الشرق والوسط )بمقر الثانوية الأولى بجرول .
و يوم الأربعاء الموافق ١٦ / ٦ / ١٤٣٨ هـ لمدارس مكتب تعليم الكامل وذلك بمكتب تعليم الكامل ، وتستأنف الأسبوع القادم يوم الأحد الموافق ٢٠ / ٦ / ١٤٣٨ هـ لمدارس الجموم بمكتب تعليم الجموم .
هذا وتتناول سلسلة اللقاءات التعريف بآلية تنفيذ العمل التطوعي وكيفية توثيق التقارير الخاصة بذلك من خلال إقامة ورش تطبيقية لبرنامجي ” ببليشر المكتبي والانفوجرافيك التصويري للمعلومات ” للارتقاء بالمشاريع التطوعية المدرسية وتنميتها على ركيزة أساسية هادفة بالتعرف على أفضل وأسهل وأيسر الطرق لإمكانية إنشاء مئات التصاميم من المنشورات الإعلامية الإلكترونية لخدمة العمل التطوعي .
جدير بالذكر أن اللقاء يتضمن ثلاث دروس نظرية وثلاث جلسات تدريبية وثلاث تطبيقات عملية احترافية .
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