ضمن فعاليات أسبوع الموهبة أقيمت يوم الاثنين الموافق 14 / 6 / 1438هـ دورة تدريبية بعنون ” سكامبر “ قدمها طلاب نادي الواعدين بالموهبة بمتوسطة أبوعبيدة بن الجراح المتوسطة بالدمام كلاً من: عبدالله الزهراني ، وعبدالعزيز الغامدي ، حيث قدمت الدورة لطلاب الصف الأول المتوسط ، وذلك بمركز مصادر التعلم ، وقد تكفل كل طالب بجزء من الدورة ، وتعتبر ” سكامبر ” من دورات مهارات التفكير لتميزه بما يحتويه من أفكار علمية تساعد الطالب على التفكير الإبداعي ، والتفكير خارج الصندوق ، والمساعدة في حل المشكلات بطرق وأساليب جديدة ومبتكرة.
يشرف على برامج الموهبة بالمدرسة معلم الموهوبين الأستاذ: عبدالرحمن بن علي التنق.