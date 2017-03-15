اختتمت يوم الأربعاء الموافق 9 / 6 / 1438هـ دورة القيادة الادارية في مكتب التعليم بشرق الدمام وذلك بمتوسطة أبوعبيدة بن الجراح بالدمام لمدة ثلاثة أيام ، وقدمها مدير المكتب الأستاذ: محمد بن امبارك الزهراني بالتنسيق مع مشرف الإدارة المدرسية الأستاذ: عبدالرزاق البابطين ، وحضرها 20 قائد تربوي من كافة المراحل الدراسية في القطاع.
وأشار مدير المكتب محمد الزهراني أن هذه الدورة تهدف لتنمية وتطوير أساليب القيادة المدرسية لهؤلاء القادة والتي حضرها 20 قائد تربوي ، وأضاف الزهراني اشتمل اللقاء على عدة محاور منها تعريف القيادة وأنواع وأنماط القيادة وأيضاً القيادة التحويلية وأثرها الكبير في العصر الحالي ومواكبة التطورات الحديثة في القيادة كما اشتمل اللقاء على عدد من ورش العمل في أهمية التخطيط الاستراتيجي بالإضافة إلى القرارات التي اتخذها القائد التربوي وآثارها الإيجابية والسلبية ، وفي نهاية البرنامج التدريبي وجه الزهراني شكره الجزيل لقائد متوسطة أبوعبيدة بن الجراح الأستاذ: محمد بن سعود السبيعي وأمين مصادر التعلم الأستاذ: الياس القاسم على حسن الاستضافة والتنظيم.