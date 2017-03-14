بعد أن قضى ٢٩ عاماً في خدمة التعليم في شتى أنحاء الوطن من ( رأس مشعاب شمالاً والقطيف شرقاً والطائف وبني مالك جنوباً ) حتى استقر به المطاف التعليمي بابتدائية الشرائع العليا بمكة غرباً , بادر رائد النشاط الأستاذ حناس موسى الزهراني بمدرسة الشرائع العليا الابتدائية بتقديم وجبة غداء لزملائه القدامى ولأبنائه الطلاب ومنسوبي المدرسة وذلك تقديراً لهم نظير ماوجده منهم من حب واحترام من ابنائه الطلاب وزملائه المعلمين بعد أن قضى أكثر من ٢٩ عاما بينهم أخاً ومعلماً ومربياً وقدوة يحتذى به ثم إحيل للتقاعد النظامي ..
وقد عبر الزهراني عن سروره أن من الله عليه بأن قدم هذه السنين في خدمة التعليم والمتعلمين وما ينفعهم من برامج وأنشطة تربوية هادفة سائلاً الله أن يكتب الأجر والمثوبة .
وعد زملاء الزهراني مبادرة زميلهم بتقديم وجبة غداء لهم ولزملائه القدامى وأبنائه الطلاب بالبادرة غير المستغربة حيث كان مثالاً للعطاء والبذل طيلة خدمتة في المدرسة متمنين له حياة مليئة بالصحة والعافية.
التعليقات 5
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أبو زياد
15/03/2017 في 3:04 م[3] رابط التعليق
ماشاء الله تبارك الله
بالفعل ختام رائع لمسيرة حافلة بالعطاء والتميز، هذا العمل يدل على أصله الطيب ومعدنه النفيس!
الله يكتب أجره ويُعلي قدره، ويتقبلها صدقة عنه وعن أهل بيته الأموات منهم والأحياء.
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أبو زياد
15/03/2017 في 3:05 م[3] رابط التعليق
ماشاء الله تبارك الله
بالفعل ختام رائع لمسيرة حافلة بالعطاء والتميز، هذا العمل يدل على أصله الطيب ومعدنه النفيس!
الله يكتب أجره ويُعلي قدره، ويتقبلها صدقة عنه وعن أهل بيته الأموات منهم والأحياء.
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ابوفارس
15/03/2017 في 3:16 م[3] رابط التعليق
يعطيك العافيه على نقل الخبر وتصحيح 38 سنه في التعليم وسنه في نفس المدرسه
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saleh
15/03/2017 في 6:39 م[3] رابط التعليق
جزيت خيرا
حقيقة جاءني الخبر بالامس من تعليم مكة 29 سنة
واليوم كلمني ابو راكان وقال يطلبون إضافة فيديو
وقام جزاه الله خيرا بتعديل العنوان وإضافة بعض العبارات بناء على طلبهم … وعندما قرأت الخبر ووجدت الخدمة متفاوتة وحدتها 29 سنة وكلمت ابو راكان . للعلم
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أم معن
15/03/2017 في 7:03 م[3] رابط التعليق
هذا الرجل عطاءه في الحياة العامة والتعليم لايكتب ولايحصر أمين مخلص فجزاه الله خير الجزاء ومتعه بالصحة والعافية .
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