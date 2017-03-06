نفذت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة ممثلة في قسم الصفوف الأولية يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٦/٧ استراتيجيتا التعلم التعاوني والتعلم باللعب تطبيقا على درس ( مهارة تحليل الكلمة ) .
نفذ الاستراتيجية أ / عبدالله البحسني معلم الصف الأول ٣/١ .
حضر تنفيذ الاستراتيجية مشرف الصفوف الأولية أ/ سامي الحازمي وقائد المدرسة أ/ عامر اللحياني ووكيل المدرسة للشؤون التعليمية أ/ إبراهيم الحازمي ومعلمو الصفوف الأولية .أ/ حمد الحمراني وأ /عبدالله فقيها وأ/حامد صباغ.
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التعليقات 2
خالد عبدالرحمن الجهني
06/03/2017 في 5:08 م[3] رابط التعليق
نبارك للشيخ عبدالله البحسني واتمني له التوفيق
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ابراهيم
06/03/2017 في 10:33 م[3] رابط التعليق
معلم مثابر وحريص على مصلحة الطلاب…وهذا نهج جميع المعلمين في جميا المراحل
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