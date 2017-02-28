أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة تعليم الكبار عن فتح باب الترشيح لمن يرغب في التدريس بمراكز ومدارس تعليم الكبار بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الليلة ( بنين ) للعام الدراسي 1438/ 1439هـ.
جاء ذلك في تعميم وجهته إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة المكرمة لجميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ( بنين ) بتأريخ 30/ 5/ 1438هـ، مبينةً فيه أن الترشيح يكون عن طريق الانترنت عبر الرابط التالي: mkapps.net/nw
وأوضح التعميم الضوابط اللازم توفرها في المرشح للتدريس في مدارس محو الأمية كان أبرزها؛ أن تكون الخبرة التدريسية للمرشح ثلاث سنوات فأكثر، وأن يكون المؤهل جامعياً في التخصص، والامتياز في تقويم الأداء الوظيفي للآخر عامين دراسيين، علماً بأن آخر موعد للتسجيل بالموقع هو يوم الثلاثاء الموافق: 26/ 6/ 1438هـ، وقد تم تخصيص الرقم التالي: ( 5500398) للاستفسار عن أي تساؤلات بهذا الشأن.
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صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة تعليم الكبار عن فتح باب الترشيح لمن يرغب في التدريس بمراكز ومدارس تعليم الكبار بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الليلة ( بنين ) للعام الدراسي 1438/ 1439هـ.
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة تعليم الكبار عن فتح باب الترشيح لمن يرغب في التدريس بمراكز ومدارس تعليم الكبار بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الليلة ( بنين ) للعام الدراسي 1438/ 1439هـ.
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