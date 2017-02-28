كرمت الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في قسم التربية الخاصة البطل عبدالرحمن القرشي من مدارس الأنجاز الاهلية والبطل عبد الله الزويهري مدرسة الإمام الكسائي والمدرب الوطني لألعاب القوى المعلم مصلح بعيزان العتيبي المعلم بمدرسة الكر الابتدائية ؛ وذلك عقب
مشاركة البطل عبدالرحمن القرشي في بطولة غرب آسيا الحدث الرياضي الأكبر خورفكان وتحقيقه ثلاث ميداليات في مسابقات ألعاب القوى كما تم استدعاءه ومعه البطل عبدالله الزويهري لتمثيل منتخب المملكة العربية السعودية لألعاب القوى في بطولة فزاع التاسعة الدولية.
وقد قدم التكريم لهم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي
وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لاتفاقية الشراكة بين نادي مكة لذوي الاحتياجات الخاصة وتعليم مكة في دعم وتدريب وصقل مواهب ذوي الإعاقة و الإشادة بما يقدمونه من منجزات محلية ودولية.