زار معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى جناح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المشارك في فعاليات المؤتمر العالمي الكشفية والعمل التطوعي ،والذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية بفندق الهوليدي إن بالرياض خلال الفترة من ١-٣/ ٦ / ١٤٣٨هـ ،
وأطلع معاليه خلال زيارته للجناح على الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني الكشفي للأعمال التطوعية”بادر” ، وأبرز الإنجازات والمشاريع التي حققها في خدمة ضيوف الرحمن منذ إنشائه ،واستمع إلى شرح موجز عما يحويه المعرض من برامج وتقارير تطوعية من قبل مدير إدارة نشاط الطلاب نفذتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في النشاط الكشفي سعياً لترسيخ العمل التطوعي في نفوس الطلاب والكشافة والميدان التربوي والتعليمي وترسيخ الوفادة والرفادة والسقاية لديهم كإرث مبارك لهذه البلاد المباركة.
وقد أبدى الدكتور العيسى إعجابه بما رآه من برامج نوعية يقوم بها المركز لخدمة المعتمرين والزوار وحجاج بيت الله الحرام ، والتي تؤكد حرص المملكة على رعاية ضيوف الرحمن واهتمام التعليم بتعزيز ثقافة العمل التطوعي في الميدان التعليمي بكل مؤسساته التربوية والتعليمية، وتبني الممارسات التطوعية الميدانية لتحقيق الإتقان والإنجاز والجودة.
من جهته ثمن المدير العام للتعليم بالمنطقة محمد بن مهدي الحارثي هذه الزيارة من معالي وزير التعليم لجناح تعليم مكة المكرمة من خلال مركز بادر التطوعي وبين بأن معاليه من الداعمين لمثل هذه المبادرات التطوعية التي يتولاها المركز ويقدمها والتي تهدف إلى إعداد الجيل واستثمار طاقاتهم وقدراتهم لخدمة ضيوف الرحمن في أقدس البقاع والعمل مع منظومة الحج والعمرة بأمارة المنطقة والجهات ذات العلاقة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي سيكون للتعليم والأنشطة الدور الأكبر في المساهمة لمضامينها الوطنية بالتكامل البناء مع كافة الجهات الحكومية والأهلية،
بدوره أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور سعيد بن حسن المبعوث بأن مشاركة مركز بادر للأعمال التطوعية في المؤتمر العالمي للتطوع تأتي ممثلة لوزارة التعليم بالمؤتمر كأحد التجارب التطوعية العملية التطبيقية الناجحة بالميدان التربوي والتي تشرف عليها وزارة التعليم وتتابع دورها وتقيم أدائها ، وقد اشتمل المعرض على كثير من المشاركات التطوعية لطلابنا وكشافة التعليم في موسمي رمضان والحج وعلى مدار العام وتضمن الاحصاءات والأرقام للمشاركين وساعات تطوعهم والبرامج والفعاليات التطوعية والتي تتيح للزائرين الاستفادة من تجربة تطوعية مستمرة وقائمة حققت أهدافها في خدمة ضيوف الرحمن وإعانتهم على أدائهم نسكهم بكل يسر وسهولة، والإفادة من مكوناتها والمشاركات التي تضمنها في تعميق ثقافة التطوع بالمجتمع وتحقيق رسالة التعليم وخططه في هذا المجال في ضوء توجيهات ولاة الأمر وقادة العمل التربوي .
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معالي وزير التعليم يزور جناح تعليم مكة المشارك في المؤتمر العالمي للتطوع
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
زار معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى جناح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المشارك في فعاليات المؤتمر العالمي الكشفية والعمل التطوعي ،والذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية بفندق الهوليدي إن بالرياض خلال الفترة من ١-٣/ ٦ / ١٤٣٨هـ ،
زار معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى جناح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المشارك في فعاليات المؤتمر العالمي الكشفية والعمل التطوعي ،والذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية بفندق الهوليدي إن بالرياض خلال الفترة من ١-٣/ ٦ / ١٤٣٨هـ ،
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