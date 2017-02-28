افتتحت مساعدة الشؤون التعليمية للبنات بمحافظة الطائف مها الزايدي اليوم الثلاثاء، معرض برنامج فطن “لأجلك ياوطن” بالابتدائية السابعة والستين تحت إشراف قائدة المدرسة هدى العصيمي وميسرة فطن الدكتورة نور الزايدي، وبحضور مديرة مكتب التعليم للبنات بشرق الطائف موضي الحارثي ومديرة الإشراف التربوي للبنات هند الزرقي ومنسقة فطن بإدارة تعليم الطائف لطيفة الثمالي ومنسقة فطن في المكتب عائشة أبو ركبة.
وقد نال المعرض إعجاب الجميع واستمعوا إلى شرح من قبل الطالبات المشاركات ومن أبرزها الشعار الذي صممته المعلمة أمل الخديدي والذي تدور فكرته حول فتاة ترغب في إيصال رسالة لصديقاتها في مختلف مدارس المملكة لزيارة المعرض والتعرف أكثر على برنامج فطن واختارت اللون الأصفر لأنه من أقوى الألوان في التأثيرات النفسية العاطفية حيث يدل على الثقة والتفاؤل ويرفع الروح المعنوية ويعزز الثقة بالنفس وتقدير الذات.