ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” نضم مكتب التعليم بغرب الطائف محاضرة بعنوان ” الملك المؤسس .. اهتمامه بالتعليم” قدمها الدكتور عايض بن محمد الزهراني رئيس مركز تاريخ وحضارة الطائف أستاذ التاريخ النقدي بكلية الآداب بجامعة الطائف وذلك على مسرح مدارس شباب الفهد الأهلية بحضور مدير مكتب التعليم بغرب الطائف الأستاذ محمد بن عيد المالكي ومساعده للشؤون التعليمية وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين وقادة المدارس ومنسقي
#كيف_نكون_قدوة وتحدث الدكتور الزهراني في محاضرته عن اهتمام الملك المؤسس عبد العزيز ((طيب الله ثراه )) بالتعليم والقدوة في نشر التعليم ومراحل التطور التي مرّ بها التعليم في عهد المؤسس.