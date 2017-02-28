أصدر وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى قرارًا باستحداث إدارة للفعاليات والمعارض بالوزارة ترتبط بالمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام، وتتولى تنظيم جميع الفعاليات والمؤتمرات والمعارض بالوزارة، وتكون من مهامها إعداد السياسات العامة لتنمية قطاع المعارض والمؤتمرات بالوزارة والخطط اللازمة للإشراف على تنفيذها بعد التنسيق مع القطاعات المختلفة داخل الوزارة وخارجها، والعمل على توفير بيئة نظامية لتشجيع الاستثمار في صناعة الفعاليات التعليمية، واستقطاب المعارض والمؤتمرات التي تسهم في ذلك.
كما صدر قرار وزير التعليم بتشكيل لجنة عليا للفعاليات والمعارض برئاسة معاليه وعضوية كل من وكيل التعليم الأهلي والأجنبي، ووكيل الوزارة للشؤون التعليمية، ووكيل التعليم (بنين وبنات) ووكيل الوزارة للمباني، والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام، ومدير إدارة العلاقات العامة.
ونص القرار على أن تكون مهام اللجنة الإشراف على إدارة الفعاليات والمعارض التي تنظمها الوزارة، مع منحها عدد من الصلاحيات منها الموافقة على السياسات والأنظمة واللوائح اللازمة لتنمية قطاع المعارض والمؤتمرات في الوزارة وتعديل القائم منها، واعتماد القواعد الخاصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات بالوزارة، وإقرار الخطة السنوية للفعاليات والمعارض التي تنظمها الوزارة.