إلتقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د.عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف بمكتبه اليوم الاثنين طلاب منطقة تبوك المشاركين في رحلة وزارة التعليم الدولية إلى جمهورية فرنسا ضمن مناشط البرنامج الوطني الوقائي فطن وذلك بحضور منسق عام برنامج فطن بتعليم تبوك حامد موسى البلوي وعبر مدير تعليم تبوك عن سعادته لمشاركة طلاب تعليم منطقة تبوك في هذه الرحلة العلمية كسفراء لمنطقتهم ولبلادهم مؤكدا أن منطقة تبوك تزخر بالمبدعين والقادرين على تمثيل الوطن خير تمثيل كما أشاد بأهداف الرحلة وغاياتها في توسيع معارف الطلاب وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية معربا عن تقديره العميق للقائمين على المشاركة في لجنة البرنامج الوطني الوقائي فطن متمنيا لأبنائه الطلاب التوفيق والتميز ، كما هنأ مدير التعليم الطلاب المشاركين وحثهم على تمثيل الوطن خير تمثيل كواجهة حضارية متميزة والعمل على الاستفادة من هذه التجربة الدولية في صقل مهاراتهم وتدعيم مواهبهم العلمية.
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
مدير تعليم تبوك يلتقي سفراء ( فطن ) إلى فرنسا
لا يوجد وسوم
0 248
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/?p=244372