أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم الاثنين ورشة عمل لمشرفات مشروع تحدي القراءة بمدارس مدينة تبوك ومحافطاتها وذلك بحضور منسقة مشروع تحدي القراءة العربي للبنات بمنطقة تبوك ريم الجوفي ، وتم خلال الورشة شرح آلية تحكيم المشروع للطالبات وتناولت بالشرح شتى التفاصيل وقد تجاوز عدد الحاضرات أكثر من 100 مشرفة ويتم التحكيم على عدة مراحل حيث تبدأ المرحلة الأولى من المدرسة من قبل عضوات فريق تحكيم التحدي داخل المدارس وتأتي المرحلة الثانية من قبل اللجنة المحكمة للمشروع بإدارة التعليم في المنطقة وتليها المرحلة الثالثة والتي تتم من خلال اللجنة العليا بالوزارة ثم المرحلة الأخيرة بمدينة دبي حيث تقام المسابقة النهائية. وأوضحت منسقة المشروع للبنات ريم الجوفي بأن العمل يسير وفق وتيرة متتابعة ومنظمة بإشراف من رئيسة اللجنة المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان وبأن مراحل المشروع تجري على قدم وساق ومستمرة حتى نهاية المسابقة والتي تسعى منطقة تبوك إلى تحقيق مراكز متقدمة فيها كماحدث في العام الماضي وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تحدي القراءة العربي قد تم اطلاقة خلال العام الماضي على مستوى الوطن العربي بأكمله .
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بحضور 100 مشرفة إدارة تعليم تبوك تقيم ورشة عمل مشروع تحدي القراءة
بحضور 100 مشرفة إدارة تعليم تبوك تقيم ورشة عمل مشروع تحدي القراءة
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
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