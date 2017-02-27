أختتمت روضة بخشة الاولى يوم الخميس الماضي الموافق 26 /5/1438 فعاليات أسبوع الشجرة الذي تم تفعيلة لمدة أسبوع كامل
حيث تم تفعيل اسبوع الشجرة لعام 1438 وتحت شعار “الشجرة حياتنا” والذي يهدف إلى الإهتمام بالاشجار وأهميتها وكيفية المحافظة عليها ودورها في حياة الفرد والمجتمع
وشمل التفعيل كلمة لقائدة الروضة الأستاذة حليمه قاسم وتوزيع مطويات تثقيفية عن أهمية الشجرة وكذلك غرس عدد من الشتلات في فناء الروضة ومواضيع متنوعة منها إرشادية وتوعيية ومسابقات ومشاهد مسرحية وتعليم الاطفال زراعة الاشجار
وفي آخر يوم من الفعاليات تم خروج الأطفال إلى الكورنيش الشمالي لمدينة جيزان وذلك بهدف التعرف على انواع الأشجار وقضاء وقت ممتع
فيما أعربت قائدة الروضه الأستاذة / حليمة عن شكرها وتقديرها للقائمات على هذه الفعاليات طيلة الأسبوع الماضي متمنية للجميع بدوام التوفيق والنجاح.