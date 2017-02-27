أصدر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً بتعيين الدكتورة دلال بنت محيي الدين نمنقاني عميدةً لكلية الطب بجامعة الطائف لمدة عامين.
كما أصدر معالي الوزير قراراً بتعيين أسماء بنت سليمان المويشير عميدة لمجمع كليات البنات في سكاكا لمدة عامين، وكذلك تعيين عابد بن عبدالله المشايخي عميداً لعمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز لمدة عامين.
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وزير التعليم يصدر قرارات بتعيين عمداء في الجامعات
وزير التعليم يصدر قرارات بتعيين عمداء في الجامعات
صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض - حسن المرير
أصدر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً بتعيين الدكتورة دلال بنت محيي الدين نمنقاني عميدةً لكلية الطب بجامعة الطائف لمدة عامين.
أصدر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً بتعيين الدكتورة دلال بنت محيي الدين نمنقاني عميدةً لكلية الطب بجامعة الطائف لمدة عامين.
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