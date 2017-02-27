أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أهمية توفير الأمن والسلامة في المدارس، التي تمنح الطلاب والطالبات المزيد من العطاء والاستمرار.
وأضاف العيسى في كلمته عقب تدشينه الحملة التعريفية بوسائل الأمن والسلامة المدرسية ( #مخرج_طوارئ )، التي أطلقتها إدارة الأمن والسلامة في الوزارة : ” يأتي اهتمام وزارة التعليم بالأمن والسلامة في المدارس، كونه جانباً مهماً في البيئة التربوية والتعليمية”.
وقال : “أتمنى التوفيق لإدارة الأمن والسلامة في الوزارة، ونتطلع إلى أن تحقق الحملة المزيد من الوعي في مجال الأمن والسلامة بالمدارس، كما نتطلع أن تحقق مثل هذه الحملات القدر الكافي من الدراية باالأخطار التي قد تحصل في المدارس وطرق التعامل معها”.
وأوضح المشرف العام على إدارة الأمن والسلامة في وزارة التعليم الدكتور ماجد بن عبيد الحربي أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي في مجال الأمن والسلامة المدرسية في الميدان التعليمي، وتفعيل أهمية السلامة في المدارس بشكل أكبر، مشيرا إلى أن إدارة الأمن والسلامة في الوزارة مستمرة في تنظيم العديد من اللقاءات وورش العمل، وإطلاق الحملات التوعوية، لإيصال رسالتها إلى الميدان.