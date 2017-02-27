أقر المجلس التعليمي في الإدارة العامة للتعليم بعسير يوم الاحد الماضي ،عددا من الإجراءات لتخفيف ازدحام الطلاب والطالبات في بعض المدارس لاسيما منطقة شرق أبها ، وخميس مشيط وأحد رفيدة ، وبحث أسباب تسرب الكوادر التعليمية ، وتفعيل القيادة الذاتية للمدرسة ، والشراكة المجتمعية ، وذلك برئاسة مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، وبحضور جميع الأعضاء .
وتضمن الاجتماع تقديم أوراق عمل تناولت : ازدحام الطلاب في عدد من المدارس ، واقتراح نموذج إشرافي يستشرف المستقبل، ومدارس التوأمة ، قدمها مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، والأسباب والحلول لتسرب المعلمين والمعلمات ، من تقديم مديرة مكتب تعليم أبها الأستاذة آمنة صيام ، والقيادة الذاتية للمدرسة ، لمدير وحدة تطوير المدرس الأستاذ حسن العلكمي ، والشراكة المجتمعية لمديرة مكتب التعليم في خميس مشيط الأستاذة فريال الجوفي .
يذكر أن المجلس التعليمي يضم كوادر من مديري ومديرات الإدارات ، والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات ، وقادة وقائدات المدارس، وتشرف عليه أمانة التعليم .