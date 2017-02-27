نظمت روضة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير بمعهد العاصمة النموذجي مهرجان تراثي تزامناً مع مهرجان الجنادرية 31 تحت شعار ( تراثنا..مستقبلنا ) بحضور قائدة الروضة الأستاذة/ منى الجساس ومنسوبات الروضة، وبمشاركة جميع البراعم بهدف تعزيز محبة الوطن ، وإحياء تراث الآباء والأجداد والمحافظة عليه وانقسم المهرجان إلى عدة أركان :
ركن دكان زمان، وركن الحرف ،وركن العطاره وركن المأكولات الشعبية وقد جسدت إحدى المعلمات دور الجدة حيث قدمت فعالية ( حكايا الجدة ) وقُدمت برامج أخرى من مسابقات وأناشيد متنوعة .
الجدير بالذكر أن روضة الأمير سلطان بن محمد بالمعهد دأبت على المشاركة في كافة أوجه الانشطة والمشاركات والمناسبات التي تقيمها الوزارة .
وعبر مدير عام المعهد الأستاذ عادل الطخيم عن شكره لقائدة الروضة ولجميع المعلمات على التنفيذ المميز والرائع للمهرجان الذي يقام سنوياً ليس لتعريفنا فقط بتراثنا بل لتجديد البيعة والولاء لقيادتنا الرشيدة وأمة لاتهتم بتراثها لن يكون لها مستقبل مشرق.