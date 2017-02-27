أطلقت الإدارة العامة للتعليم بعسير ممثلة في إدارة الموهوبين صباح يوم أمس الاحد “أسبوع الموهبة” في مدارس المنطقة ،والذي يستمر على مدى خمسة أيام، يأتي ذلك توافقا مع اليوم الخليجي للموهبة المصادف للثالث من مارس آذار القادم.
وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن إطلاق أسبوع الموهبة في المدارس يأتي إيمانا بأهمية ورعاية الموهوبين ، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم لنشر ثقافة الموهبة في المجتمع ، والتوعية بأساليب رعايتها واكتشافها لدى الموهوبين.
من جانبه أوضح مدير إدارة الموهوبين الأستاذ علي آل عواض ، أنه من المؤمل أن يبعث تنفيذ هذا الأسبوع رسالة صريحة تنقل ثقافة الموهبة والإبداع المؤثر في المجتمع ، إلى جانب ربط المجتمع أفرادا ومؤسسات بأهمية رعاية الموهوبين في بيئتهم المحلية ، لا سيما وأن أسبوع الموهبة يستهدف جميع شرائح المجتمع .